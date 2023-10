Hilfsreinrichtung Gewaltschutzambulanz ab 2024 in Bremen Von dpa | 17.10.2023, 12:04 Uhr | Update vor 14 Min. Gewaltschutzambulanz Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/ up-down up-down

Opfer von häuslicher oder sexueller Gewalt finden in Bremen bald in der Gewaltschutzambulanz Hilfe. Die Einrichtung am Klinikum Bremen-Mitte soll im zweiten Quartal 2024 öffnen, wie das Gesundheitsressort am Dienstag mitteilte. „Dass Bremen diese wichtige Struktur auf den Weg bringt, ist ein Meilenstein für Betroffene von geschlechtsspezifischer Gewalt“, sagte Saskia Etzold, die von der Gewaltschutzambulanz an der Charité Berlin als Leiterin nach Bremen wechselt.