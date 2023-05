Schülerinnen Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Kinder Gewalt an Schulen: CDU fordert stärkere Sozialarbeit Von dpa | 11.05.2023, 06:58 Uhr

Die Zahl der Straftaten an Schulen in Niedersachsen hat nach einem Rückgang während der Corona-Zeit wieder zugenommen. Das geht aus einer Anfrage der CDU-Fraktion hervor, die der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (NOZ) vorliegt. „Zwar steigen im Jahr 2022 die Fall- und Tatverdächtigenzahlen im Schulkontext nach mehreren Jahren erstmals wieder an, das Straftatenaufkommen aus 2019 und damit vor Beginn der Corona-Pandemie wird aber in Niedersachsen nicht erreicht“, heißt es in der Antwort der Landesregierung.