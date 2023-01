Schulklasse Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung GEW: Schnelle Umsetzung von höherem Lehrer-Einstiegsgehalt Von dpa | 16.01.2023, 11:22 Uhr

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) macht bei den in Niedersachsen angekündigten höheren Einstiegsgehältern für viele Lehrer Druck. „Sie brauchen einen konkreten Terminplan, wann ihre Bezahlung endlich auf das Niveau der anderen Schulformen angehoben wird“, sagte der GEW-Landesvorsitzende Stefan Störmer in einer am Montag verbreiteten Mitteilung. Die Umsetzung dürfe keinesfalls hinausgezögert werden. Störmer sprach von einem Wettbewerbsnachteil im Vergleich zu anderen Bundesländern, die die Besoldung bereits angehoben hätten.