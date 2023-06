Vor der Getreideernte in Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa up-down up-down Agrar Getreideernte: Trotz Trockenheit sind Landwirte optimistisch Von dpa | 20.06.2023, 14:22 Uhr

Trotz des warmen und trockenen Wetters in den vergangenen vier Wochen gehen die Landwirte mit relativ guten Erwartungen in die Getreideernte. Die Niederschlagsverteilung in Niedersachsen sei sehr unterschiedlich, sagte der Vorsitzende des Pflanzenbauausschusses des Landvolks, Karl-Friedrich Meyer, am Dienstag in Emmerthal (Landkreis Hameln-Pyrmont). Es gebe Regionen mit ausreichend Regen, und Gebiete, wo es in den vergangenen Wochen sehr trocken gewesen sei. Es hänge davon ab, wie sich in den nächsten zehn Tagen die Witterung gestalte, sagte Meyer zu den Ernteaussichten. „Grundsätzlich sind wir optimistisch, aber in den Regionen, wo es nicht geregnet hat, haben wir doch schon deutliche Trockenschäden.“