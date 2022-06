ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Hannover Getöteter Obdachloser: Polizei hofft auf Fahndung in TV Von dpa | 01.06.2022, 06:12 Uhr

Knapp ein Jahr nach der Tötung eines Obdachlosen in Hannover fehlt von dem Täter oder den Tätern weiterhin jede Spur. Das Verbrechen an dem 54-Jährigen wird an diesem Mittwoch (20.15 Uhr) deshalb zu einem Fall in der ZDF-Fernsehsendung „Aktenzeichen XY... ungelöst“. Die Ermittler hoffen auf neue Hinweise. Der Mann war am frühen Morgen des 6. Juli 2021 leblos auf einer Bank am Rand des Stadtwaldes Eilenriede entdeckt worden.