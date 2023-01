Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Staatsanwaltschaft Hannover Getöteter Junge: Haftbefehl wegen Mordes beantragt Von dpa | 26.01.2023, 15:43 Uhr

Nach dem gewaltsamen Tod eines 14-Jährigen aus Wunstorf hat die Staatsanwaltschaft Hannover Haftbefehl wegen Mordes beantragt. Der gleichaltrige Beschuldigte sollte am Donnerstag der zuständigen Jugendrichterin vorgeführt werden, wie Behördensprecher Can Türkay sagte. Am Vortag war noch wegen Totschlags gegen den ebenfalls 14 Jahre alten Verdächtigen ermittelt worden. Dieser hatte der Polizei gesagt, er habe seinen Freund getötet und versteckt.