Eine Frau liegt vor einer Kirchenglocke an der Göttinger St-Albanikirche in der Sonne. Foto: Swen Pförtner/dpa FOTO: Swen Pförtner Wetter Gesundheitsministerin: Vorsicht wegen warmer Temperaturen Von dpa | 17.06.2022, 14:33 Uhr

Angesichts der warmen Temperaturen in den kommenden Tagen sieht Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) insbesondere für ältere Menschen und Kinder Gefahren. Diese bemerkten beispielsweise einen Flüssigkeitsmangel häufig nicht rechtzeitig, sagte die Ministerin in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung. Bei einer Hitzewelle steige zudem die Gefahr von Herz-Kreislauf-Problemen.