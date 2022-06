ARCHIV - Ein Mitarbeiter testet einen Mann an einer Corona-Teststation. Foto: Marcus Brandt/dpa/Symbolbild FOTO: Marcus Brandt Pandemie Gesundheitsministerin: Kostenlose Corona-Tests beibehalten Von dpa | 09.06.2022, 13:56 Uhr | Update vor 57 Min.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens hat sich dafür ausgesprochen, die kostenlosen Bürgertests auf das Coronavirus beizubehalten. Sie halte es für einen klugen Ansatz, die Tests bis auf weiteres für all diejenigen zur Verfügung zu stellen, die sich freiwillig testen möchten, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Verpflichtende Tests in Schulen und Kitas sowie fast allen Teilen des öffentlichen Lebens sind dagegen mittlerweile abgeschafft worden.