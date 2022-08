Corona-Test FOTO: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Covid-19 Gesundheitsministerin: „Corona-Sommerwelle ist gebrochen“ Von dpa | 24.08.2022, 12:01 Uhr

Die Corona-Infektionslage in Niedersachsen hat sich weiter entspannt. „Unsere derzeitigen Daten sind gut“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Mittwoch in Hannover. Die Corona-Sommerwelle sei gebrochen. Es müssten weniger Menschen mit Corona im Krankenhaus beziehungsweise auf den Intensivstationen behandelt werden. „Mit Blick auf die kältere Jahreszeit jedoch ist jeder und jede aufgerufen, mit Covid-19-Schutzimpfungen vorzusorgen“, betonte Behrens. Wichtig sei auch der Impfschutz bei Kindern und Jugendlichen.