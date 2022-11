Ministerin bei Impfung Foto: Christina Sticht/dpa up-down up-down Grippe Gesundheitsministerin Behrens erhält Grippeschutzimpfung Von dpa | 22.11.2022, 15:32 Uhr

Ungewöhnlich früh hat in Niedersachsen die Grippewelle begonnen. „Es ist wichtig, dass Menschen sich schützen“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens in Hannover. Am Dienstag ließ sich die SPD-Politikerin im niedersächsischen Landesgesundheitsamt (NLGA) gegen Influenza impfen. Mit der Aktion wolle sie für die Grippeimpfung werben, sagte Behrens. Sie appellierte insbesondere an Risikopatientinnen und -patienten, Menschen im Alter über 60 Jahren sowie medizinisch-pflegerisches Personal, sich impfen zu lassen. In den vergangenen beiden Jahren sei die Grippesaison quasi ausgefallen, teilte das NLGA mit. In dieser Zeit hätten die Menschen auch keine Immunität aufbauen können, das Risiko für eine Influenza-Erkrankung sei deshalb höher als in den Jahren vor der Corona-Pandemie.