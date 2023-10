Covid-19 Gesundheitsminister: Keine neuen Corona-Einschränkungen Von dpa | 05.10.2023, 05:23 Uhr | Update vor 18 Min. Landtag Niedersachsen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv up-down up-down

Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi rechnet in den kommenden Herbst- und Wintermonaten nicht mit erneuten Corona-Einschränkungen. „Ich sehe in diesem Winter in Sachen Corona keinerlei Pflichten oder Verbote auf uns zukommen“, sagte der SPD-Minister im Interview mit der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag). Eine neuerliche Maskenpflicht „sehe ich nicht“, so der SPD-Politiker.