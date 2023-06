Organspende Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Gesundheit Gesundheitsminister für Widerspruchslösung bei Organspende Von dpa | 02.06.2023, 12:58 Uhr

Um die Zahl der Organspender zu erhöhen, sieht Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi die sogenannte Widerspruchslösung als eine Möglichkeit. „Aus meiner Sicht kann die sogenannte Widerspruchslösung die reinen Organspenderzahlen sicherlich verbessern. Im Hier und Jetzt ist aber die ernsthafte und aktive Auseinandersetzung mit dieser Fragestellung von jeder und jedem Einzelnen notwendig“, sagte der SPD-Politiker in einer am Freitag verbreiteten Mitteilung anlässlich des Tags der Organspende am Samstag.