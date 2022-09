Verlassene Regionalbahn Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild up-down up-down Flutschaden Gestrandete Regionalbahn wird nach Salzgitter transportiert Von dpa | 09.09.2022, 14:42 Uhr

Eine bei der Flutkatastrophe im Ahrtal gestrandete Regionalbahn soll in Salzgitter instandgesetzt werden und später wieder in der Eifel zum Einsatz kommen. Der Zug, der sich zuletzt im nordrhein-westfälischen Meckenheim befand, sollte noch am Freitag per Schiene zu einer Werkstatt in Salzgitter in Niedersachsen gebracht werden, wie eine Bahnsprecherin mitteilte. Die Ankunft dort wurde für Samstag erwartet.