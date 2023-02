Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Landkreis Leer Gestohlenes Polizeischild in Filsum wieder da Von dpa | 24.02.2023, 12:11 Uhr

Das gestohlene Hinweisschild für die Polizeistation im ostfriesischen Filsum (Landkreis Leer) ist wieder aufgetaucht. Die Ordnungshüter reagierten auf den Fund erfreut auf Plattdeutsch: „De Wiespahl is weer daar!!!“, schrieb die Pressestelle der Polizei in Leer am Freitag auf Facebook, nachdem sie zuvor am Mittwoch schon einen Suchaufruf auf Plattdeutsch ausgegeben hatte.