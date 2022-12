Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Innenminister Gesprengte Geldautomaten: Pistorius für schnelle Nachrüstung Von dpa | 02.12.2022, 16:31 Uhr

Angesichts der hohen Zahl an gesprengten Geldautomaten fordert Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) konkrete Maßnahmen von Banken für einen besseren Schutz. Bis April 2023 sollten Banken der Innenministerkonferenz (IMK) und dem Bundesinnenministerium klare Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit von Geldautomaten vorlegen, sagte Pistorius am Freitag nach Ende der IMK in München.