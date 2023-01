Sperrung der Autobahn 7 bei Göttingen Foto: Swen Pförtner/dpa up-down up-down Verkehr Gesperrte A7 in Südniedersachsen: Weitere Freigaben geplant Von dpa | 12.01.2023, 16:07 Uhr

Auf der gesperrten Autobahn 7 in Südniedersachsen sollen weitere Teilabschnitte freigegeben werden. Die Fahrbahn ist dort auf rund 50 Kilometern Länge in Richtung Süden gesperrt, weil eine ausgelaufene Substanz für Glätte gesorgt hatte. Inzwischen ist klar, dass es sich bei der Substanz um Pflanzenfett handelt, wie die Autobahngesellschaft des Bundes am Donnerstag auf einer Pressekonferenz bekanntgab.