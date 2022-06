FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Sechs Löschfahrzeugen für den Einsatz in der Ukraine stehen auf der Messe Interschutz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa Hilfsorganisationen Gespendete Feuerwehrfahrzeuge auf dem Weg in die Ukraine Von dpa | 23.06.2022, 17:14 Uhr

Sechs Feuerwehrfahrzeuge hat die Hilfsorganisation @fire an die Ukraine gespendet. Sie wurden am Donnerstag von der Messe „Interschutz“ in Hannover aus in das von Russland angegriffene Land gebracht.