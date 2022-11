HIV Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Gesundheit Geschätzte Zahl der HIV-Neuinfektionen stagniert Von dpa | 25.11.2022, 12:53 Uhr

Die geschätzte Zahl der HIV-Neuinfektionen in Niedersachsen stagniert. Laut Landesverband für Sexuelle Gesundheit, der sich auf RKI-Zahlen beruft, gab es 2021 wie schon im Jahr zuvor rund 120 neue Ansteckungen im Bundesland. 95 davon entfielen im vergangenen Jahr auf Männer und 25 auf Frauen, wie der Verband am Freitag in Hannover mitteilte.