Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Energie Gericht: Vorläufiger Baustopp vor Gasförderung im Wattenmeer Von dpa | 25.04.2023, 15:47 Uhr

Ein Gericht in Den Haag hat Bauarbeiten zur Vorbereitung neuer Gasbohrungen im Wattenmeer vorerst untersagt. Das niederländische Gas- und Ölunternehmen One-Dyas dürfe vorerst in dem Gebiet keine Bohrplattform errichten und Kabel anlegen, urteilte das Verwaltungsgericht am Dienstag. Schäden für die Natur könnten nicht ausgeschlossen werden.