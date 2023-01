Justitia Foto: Carsten Koall/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Gericht verhandelt Vorwürfe zu Tierschutz-Verstößen Von dpa | 31.01.2023, 02:48 Uhr

Im Zusammenhang mit Tierschutzverstößen in einer Schweinemast im Emsland müssen sich heute ab 9.00 Uhr zwei Angeklagte vor dem Amtsgericht Papenburg verantworten. Sie wollen sich gegen Strafbefehle der Staatsanwaltschaft Oldenburg wehren, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts. Die Mängel und Verstöße in dem Mastbetrieb waren im September 2020 bekannt geworden. Dabei ging es unter anderem um kranke Tiere, abgestellte Tränkenippel und fehlende Unterbringung in Krankenbuchten. Ob die Angeklagten persönlich vor Gericht erscheinen oder sich lediglich von ihren Anwälten vertreten lassen, war im Vorfeld nicht bekannt.