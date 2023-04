Justitia Foto: Arne Dedert/dpa/Symbolbild up-down up-down Amtsgericht Bremen Gericht eröffnet Insolvenzverfahren für Pflegeheim-Gruppe Von dpa | 03.04.2023, 15:36 Uhr

Das Amtsgericht Bremen hat das Insolvenzverfahren für Gesellschaften der Bremer Pflegeheim-Gruppe Convivo eröffnet. Das gab das Gericht am Montag in einer Pressemitteilung bekannt. Insgesamt gehe es um 58 Gesellschaften der Gruppe, darunter die Convivo Holding GmbH, die Convivo Parks GmbH und die Convivo Life GmbH. Die Verfahren wurden bereits am 1. April eröffnet.