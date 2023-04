Fahrradfahrer Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Oldenburg Gericht erlaubt vorläufig Fahrrad-Demo auf Autobahn Von dpa | 21.04.2023, 16:20 Uhr

Mit Fahrrad-Demos soll am Wochenende an mehreren Stellen in Niedersachsen gegen den geplanten Ausbau von Autobahnen demonstriert werden. Für den Raum Oldenburg ließ das Verwaltungsgericht vorläufig zu, dass ein Teil der Protestfahrt über die Autobahn A28 führen kann. Das Gericht teilte am Freitag mit, auf dem Streckenabschnitt zwischen Oldenburg-Wechloy und Neuenkruge sei am Sonntagmorgen nicht mit viel Verkehr zu rechnen. Deshalb gehe das Interesse der Demonstranten an Protest auf der Autobahn vor.