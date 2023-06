Justiz Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild up-down up-down Oldenburg Gericht erlässt Haftbefehl gegen Ex-Steinhoff-Chef Von dpa | 22.06.2023, 14:21 Uhr

Im Prozess gegen den ehemaligen Chef des Möbelkonzerns Steinhoff, Markus Jooste, hat das Landgericht Oldenburg einen Haftbefehl erlassen. Dieser werde aktuell in die englische Sprache übersetzt, sagte ein Landgerichtssprecher am Donnerstag auf Anfrage. „Entscheidungen hinsichtlich des weiteren Verfahrensgangs werden voraussichtlich in der kommenden Woche getroffen werden“, erklärte er. Zuvor hatten mehrere andere Medien berichtet.