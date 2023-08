Prozess in Erfurt Gericht beurteilt Kündigung nach Beleidigung per WhatsApp Von dpa | 23.08.2023, 17:40 Uhr | Update vor 20 Min. Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Das Bundesarbeitsgericht in Erfurt beschäftigt sich heute ab9.30 Uhr erstmals mit einem Fall, in dem es um Kündigungen nach Beleidigungen eines Managers in einer geschlossenen Chat-Gruppe im Internet geht. Bei dem Streitfall aus Niedersachsen stehen die höchsten deutschen Arbeitsrichter vor der Frage, ob eine WhatsApp-Gruppe unter Kollegen eine Art geschützter Raum ist, in dem private Meinungen und Beschimpfungen von Chefs ohne arbeitsrechtliche Folgen ausgetauscht werden können.