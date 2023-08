Gerichtssaal Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Gericht: Angeklagter will nur vor Polizei aussagen Von dpa | 01.08.2023, 10:17 Uhr | Update vor 19 Min.

Nach dem tödlichen Schuss auf einen 34-Jährigen an einer Stadtbahnhaltestelle in Hannover hat der Angeklagte zu Prozessbeginn für eine Überraschung gesorgt. Nur vor der Mordkommission wolle der 22-Jährige mit deutscher und syrischer Staatsbürgerschaft ausführlich aussagen, sagte sein Verteidiger am Dienstag im Landgericht Hannover. Die Kammer stimmte zu, weil der Angeklagte die polizeiliche Vernehmung wünsche, sagte der Vorsitzende Richter Joachim Lotz. Laut Anklage werden dem jungen Mann Totschlag und Verstoß gegen das Waffengesetz vorgeworfen.