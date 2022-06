FOTO: Thomas Frey up-down up-down ARCHIV - Prozessakten liegen in einem Gerichtssaal. Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild Justiz Gericht: AfD darf Landesparteitag in Hannover ausrichten Von dpa | 23.06.2022, 17:35 Uhr

Die AfD in Niedersachsen darf nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Hannover im Juli eine Halle in der niedersächsischen Landeshauptstadt für einen Parteitag nutzen. Im Wege einer einstweiligen Anordnung werde die Landeshauptstadt verpflichtet, der Partei die Niedersachsenhalle oder Eilenriedehalle im Hannover Congress Centrum zu überlassen, teilte das Gericht am Donnerstag mit. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig. Die Landeshauptstadt Hannover kann binnen zwei Wochen Beschwerde beim Niedersächsischen Oberverwaltungsgericht (OVG) in Lüneburg einlegen.