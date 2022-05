ARCHIV - Ein Mikrofon steht auf der Bühne vor dem AfD-Partei-Logo. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Archivbild FOTO: Sebastian Willnow Lüneburg Geplante AfD-Versammlung: Landkreis legt Beschwerde ein Von dpa | 25.05.2022, 13:32 Uhr

Der Landkreis Lüneburg hat im Zusammenhang mit einer geplanten AfD-Versammlung Beschwerde gegen einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Lüneburg eingelegt. „Wir wollen noch einmal eine gerichtliche Klärung und haben aus unserer Sicht gute Argumente“, sagte eine Landkreissprecherin am Mittwoch. Die Partei will in einer Lüneburger LKH-Arena ihre Aufstellungsversammlung zur Landtagswahl abhalten, nachdem sie dort zuvor ihren Landesparteitag geplant hatte.