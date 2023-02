Iryna Tybinka Foto: Marcus Brandt/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Generalkonsulin der Ukraine spricht im Landtag Von dpa | 22.02.2023, 01:48 Uhr

Der bevorstehende Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine steht heute im Mittelpunkt des niedersächsischen Landtags. Geplant ist eine Ansprache der ukrainischen Generalkonsulin, Iryna Tybinka. Anschließend will Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) eine Regierungserklärung zum Krieg und seinen Auswirkungen auf Niedersachsen abgeben. Die CDU will von der Regierung außerdem wissen, wie die Nothilfen für Menschen, die unter der Energiepreiskrise leiden, vorankommen. Weitere Themen sind ein geplantes Verbot für exotische Tiere in Zirkussen und die hohe Belastung von Notaufnahmen und Rettungsdiensten.