Ukraine-Krieg Generalkonsulin dankt Niedersachsen für Unterstützung Von dpa | 22.02.2023, 11:02 Uhr

Die ukrainische Generalkonsulin Iryna Tybinka hat Niedersachsen für die Unterstützung im Ukraine-Krieg und bei der Aufnahme von Flüchtlingen gedankt. „Mehr als 100.000 meiner Landsleute haben Sicherheit und Schutz in Niedersachsen gefunden“, sagte Tybinka am Mittwoch im Landtag in Hannover. Am Freitag jährt sich der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.