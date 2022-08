ARCHIV - Barbara Otte-Kinast. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild FOTO: Friso Gentsch up-down up-down Krankheiten Genehmigungen für Schlachtungen aus Schweinepest-Zone Von dpa | 05.08.2022, 17:14 Uhr

Die Schlachtungen von Schweinen aus einer wegen der Afrikanischen Schweinepest eingerichteten Sperrzone gehen bislang nur langsam voran. Wie das Landwirtschaftsministerium in Hannover am Freitag mitteilte, wurden für weitere 1900 Mastschweine Genehmigungen zur Schlachtung im niederrheinischen Geldern erteilt. Ministerin Barbara Otte-Kinast (CDU) setzt darauf, dass in der kommenden Woche weitere Schlachtunternehmen die Tiere schlachten. „Angesichts der großen Tierzahl in der betroffenen Region können wir mit der Entwicklung nicht zufrieden sein“, sagte sie.