Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Soziales Gemeinnützige Einrichtungen: Millionenbetrag von Straftätern Von dpa | 17.05.2023, 14:11 Uhr

Die Justizbehörden in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr rund 5,3 Millionen Euro an gemeinnützige Organisationen überwiesen. Das Geld stammt von Tätern, denen Zahlungen an gemeinnützige Einrichtungen auferlegt wurden, wie das Justizministerium am Mittwoch in Hannover mitteilte.