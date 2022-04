Eine Person bemalt ein Ei mit geschmolzenem Wachs. Foto: -/Ukrinform/dpa/Archivbild FOTO: - Religion Gemeinden feiern orthodoxes Osterfest Von dpa | 23.04.2022, 13:24 Uhr

Mehrere Zehntausende Flüchtlinge aus der Ukraine leben derzeit in Bremen und Niedersachsen. Viele von ihnen gehören dem orthodoxen Glauben an und feiern am Wochenende ihr Osterfest. Einige Gemeinden bieten ein spezielles Programm an.