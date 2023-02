Die Glasfassade konnte der Sprengung nicht standhalten. Foto: Nonstopnews up-down up-down Unbekannte Täter Geldautomatensprengung in Achim sorgt für großen Schaden am Gebäude Von Sebastian Hanke | 15.02.2023, 11:50 Uhr

In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte einen Geldautomaten in Achim im Landkreis Verden gesprengt. Der Sachschaden geht weit in den fünfstelligen Bereich.