Niedersachsens Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD). Geldautomaten-Sprengungen: Ministerin droht Banken mit Gesetz 08.06.2023, 01:00 Uhr Von Lars Laue Dominik Bögel

Beinahe täglich fliegen in Deutschland Geldautomaten in die Luft. Niedersachsen will die Banken und Sparkassen notfalls per Gesetz in die Pflicht nehmen, damit sie Vorkehrungen treffen.