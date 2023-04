Gesprengte Geldautomaten sind seit Jahren ein Problem - nun könnte zumindest eine Band aus dem Verkehr gezogen werden. Archivfoto: Matthias Balk/dpa up-down up-down Taten in mehreren Bundesländern Anklage gegen mutmaßliche Geldautomatensprenger: Bande auch in Niedersachsen aktiv und | 11.04.2023, 12:54 Uhr Von dpa Mark Otten | 11.04.2023, 12:54 Uhr

Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen sechs mutmaßliche Mitglieder einer Bande von Geldautomatensprengern erhoben. Die Beschuldigten sollen an einer Serie von Geldautomatensprengungen in Hessen, Baden-Württemberg und Niedersachsen beteiligt gewesen sein, teilte ein Sprecher am Dienstag mit.