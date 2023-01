Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität Geldautomat in Oldenburg gesprengt Von dpa | 30.01.2023, 07:24 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zu Montag in einem Einkaufscenter in Oldenburg einen Geldautomaten gesprengt. Die Polizei war durch ein Sicherheitsunternehmen auf den Vorfall aufmerksam geworden, wie ein Sprecher der Polizei Oldenburg am Montagmorgen sagte. Wie hoch der entstandene Schaden ist und wie genau die Täter vorgegangen sind, ist nach den Angaben derzeit noch unklar. Derzeit werde geprüft, ob die Statik des Gebäudes durch die Sprengung beeinträchtigt wurde, hieß es weiter.