Ermittlungen Geldautomat in Hamburg-Lurup gesprengt: Täter auf der Flucht Von dpa | 27.09.2023, 13:37 Uhr | Update vor 33 Min. Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben am Mittwochmorgen einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in Hamburg-Lurup gesprengt. Ein Anwohner habe die Polizei alarmiert, nachdem er ein lautes Knallgeräusch gehört hatte. Dann beobachtete er mehrere dunkel gekleidete Personen, die vom Tatort aus zu einem Auto gingen und mit diesem stadteinwärts flüchteten, wie die die Polizei mitteilte.