Landkreis Göttingen Geldautomat in Bad Sachsa im Harz gesprengt Von dpa | 09.02.2023, 10:50 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zu Donnerstag einen Geldautomaten in Bad Sachsa gesprengt. Verletzt wurde durch die Explosion im Landkreis Göttingen niemand, wie die Polizei mitteilte. Die Schadenshöhe war am Donnerstagmorgen noch unklar.