Landkreis Peine Geldautomat in Abbensen gesprengt - Täter können fliehen Von dpa | 20.06.2022, 12:36 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag im Landkreis Peine einen Geldautomaten gesprengt. Die Explosion an dem Gebäude in der Ortschaft Abbensen habe einen Schaden in sechsstelliger Höhe verursacht, sagte ein Polizeisprecher. Ob Geld erbeutet wurde, muss noch ermittelt werden.