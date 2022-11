Gesprengter Geldautomat Foto: Matthias Balk/dpa/Symbolbild up-down up-down Vechta Geldautomat im Kreis Vechta gesprengt Von dpa | 07.11.2022, 11:44 Uhr

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Steinfeld (Landkreis Vechta) gesprengt. Die Explosion beschädigte das Bankgebäude, in dem der Automat stand, schwer, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten gehen nach ersten Erkenntnissen von drei Tätern aus, die mit einem dunklen Auto in Richtung der Autobahn 1 geflüchtet seien.