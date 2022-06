Ein gesprengter Geldautomat ist in einem Bankgebäude zu sehen. Foto: René Priebe/dpa/Symbolbild FOTO: René Priebe Wolfenbüttel Geldautomat gesprengt: Täter flüchtig Von dpa | 10.06.2022, 06:36 Uhr

Unbekannte haben in der Nacht zum Freitag in Cremlingen (Landkreis Wolfenbüttel) einen Geldautomaten gesprengt und sind anschließend geflüchtet. Eine Fahndung brachte bislang keinen Erfolg, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Der oder die Täter seien mit einem Auto geflüchtet. Die Polizei vermutet, dass der Wagen an einer unauffälligen Stelle abgestellt wurde, um die Flucht später fortzusetzen. Wie viel Geld erbeutet wurde, war zunächst unklar.