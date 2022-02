Gesprengter Geldautomat FOTO: Matthias Balk Niedersachsen Geldautomat gesprengt - Täter auf der Flucht Von dpa | 28.02.2022, 09:04 Uhr | Update vor 30 Min.

Nach der Sprengung eines Geldautomaten in Melle-Bruchmühlen an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen am Montagmorgen fahndet die Polizei in Osnabrück nach den flüchtigen Tätern. Die Tatverdächtigen verließen ihren Fluchtwagen mit Coesfelder Kennzeichen nach einer Verfolgungsfahrt an der Autobahn 1 in Höhe der Anschlussstelle Osnabrück-Hafen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Die Polizei warnte davor, Anhalter mitzunehmen.