Unbekannte sprengen Geldautomaten in Achim Foto: --/Nord-West-Media TV/dpa up-down up-down Kriminalität Geldautomat gesprengt - Ministerin kündigt Gespräche an Von dpa | 15.02.2023, 16:42 Uhr

Nach der inzwischen elften Geldautomatensprengung in diesem Jahr hat Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens (SPD) zeitnahe Gespräche mit Banken angekündigt. Das sagte sie am Mittwoch in Achim bei Bremen, wo ein Automat am Morgen gesprengt wurde.