Die Spenden sollten überall dort landwirtschaftlichen Betrieben zugute kommen, wo Versicherungen und Fluthilfe-Fonds nicht greifen, teilten die beiden Unternehmen gestern mit. „Die Not der vom Hochwasser betroffenen Landwirte ist groß, zumal viele das zweite Mal innerhalb von elf Jahren von so einer Katastrophe betroffen sind“, heißt es in einem gemeinsamen Schreiben. „Der nun anstehende Wiederaufbau erfordert nicht nur sehr viel Kraft, sondern auch zusätzliche finanzielle Mittel. Vor diesem Hintergrund verstehen wir die Spenden als ein Zeichen der Solidarität mit unseren Kunden in der Landwirtschaft.“