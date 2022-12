Weihnachtsbaum am Brandenburger Tor Foto: Paul Zinken/dpa up-down up-down „Letzte Generation“ Gekappter Tannenbaum: Für Kirche kein Widerspruch zum Fest Von dpa | 22.12.2022, 14:19 Uhr

Die evangelische Kirche sieht in dem von Klimaaktivisten der Letzten Generation gekappten Weihnachtsbaum in Berlin keinen Widerspruch zu dem christlichen Fest. „Das Wichtigste am christlichen Weihnachtsfest ist das verletzliche Jesuskind in der Krippe und nicht ein majestätisch anmutender Baum am Brandenburger Tor“, sagte die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, der Tageszeitung „Die Welt“. „Es ist nicht das Fest, bei dem alles perfekt ist, sondern bei dem Jesus in einem kleinen, etwas heruntergekommenen Stall in die Welt kam. Dass dieser Baum jetzt auch ein bisschen gebrochener dasteht, ist an sich kein Widerspruch zum Inhalt des Festes.“