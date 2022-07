ARCHIV - Stephan Weil im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Foto: Michael Kappeler/dpa/Archivbild FOTO: Michael Kappeler up-down up-down Energieknappheit „Geht's noch?“: Weil kontert Söders Empfehlung zu Fracking Von dpa | 30.07.2022, 15:47 Uhr

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil hat ungehalten auf den Ratschlag seines bayerischen Amtskollegen Markus Söder reagiert, die Nutzung von Fracking-Gas im Norden Deutschlands zu prüfen. „Geht's noch?!“, fragte der SPD-Politiker via Twitter nach entsprechenden Äußerungen des CSU-Chefs. „Lieber Markus Söder, wie wär's endlich mit Windkraft in Bayern?“, fügte Weil in Richtung des bayerischen Ministerpräsidenten hinzu.