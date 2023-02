Protest gegen Atommülllagerung im Schacht Konrad Foto: Swen Pförtner/dpa/Archivbild up-down up-down Atommüll Gegner von Schacht Konrad wollen Endlager weiter verhindern Von dpa | 08.02.2023, 16:04 Uhr

Der genehmigte Ausbau der ehemaligen Eisenerzgrube Schacht Konrad in Salzgitter zu einem Endlager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle bleibt umstritten. Eine Allianz vor allem aus der betroffenen Region hat am Mittwoch ihre Forderung nach einem Stopp des Projektes bekräftigt. Es gehe darum, vor der Inbetriebnahme den Nachweis der Langzeitsicherheit zu erfüllen anstatt ignorant einfach weitere Fakten zu schaffen, sagte Salzgitters Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) in Hannover.