07.09.2022, 13:07 Uhr

Tierseuche Geflügelwirtschaft zu Vogelgrippe: „Situation sehr ernst"

Die hochansteckende Geflügelpest breitet sich in Niedersachsen immer weiter aus. In den vergangenen Tagen haben die Landkreise Osnabrück und Grafschaft Bentheim neue Ausbrüche in Betrieben gemeldet. „Die Situation ist sehr ernst, und die Angst der Geflügelhalter ist sehr groß“, sagte Friedrich-Otto Ripke, Präsident des Zentralverbands der Deutschen Geflügelwirtschaft, am Mittwoch der dpa. Besorgniserregend sei, dass es anders als früher ganzjährig Ausbrüche gebe aufgrund des hohen Drucks durch Wildvögel. Sie gelten als Überträger der Krankheit. In diesem Sommer hatten die Behörden ungewöhnlich viele Fälle von aviärer Influenza - umgangssprachlich Vogelgrippe - bei Seevögeln festgestellt.