Landwirtschaft Geflügelpest und hohe Kosten beuteln Tierhalter Von dpa | 04.10.2022, 14:07 Uhr

Angesichts hoher Energie- und Futterkosten sowie anhaltender Geflügelpestfälle schlagen die Geflügelhalter in Niedersachsen Alarm. Beide Faktoren brächten viele Landwirte derzeit zur Aufgabe, hieß es am Dienstag bei einem Treffen des Niedersächsischen Geflügelwirtschaftsverbandes (NGW) in Dötlingen (Landkreis Oldenburg).