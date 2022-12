Geflügelpest Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Agrar Geflügelpest in Putenbetrieb im Kreis Cloppenburg Von dpa | 20.12.2022, 17:06 Uhr

Wegen eines Ausbruchs der Geflügelpest sind 8100 Puten in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Garrel (Kreis Cloppenburg) getötet worden. Das Friedrich-Loeffler-Institut habe die Infektionen mit dem gefährlichen Vogelgrippe-Erreger H5N1 amtlich bestätigt, teilte der Landkreis am Montag mit. Zuletzt war im Landkreis Cloppenburg im September die Geflügelpest in zwei Betrieben mit insgesamt 39.700 Puten ausgebrochen.